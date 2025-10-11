7ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence

7ème Festival du Fauteuil rouge Ciné Tence Tence samedi 11 octobre 2025.

7ème Festival du Fauteuil rouge

Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Projection de » Le Panache « , comédie dramatique de Jenifer Devoldere (2024).

Ciné Tence 8 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 46 44 cinetence@orange.fr

English :

Screening of « Le Panache », a comedy-drama by Jenifer Devoldere (2024).

German :

Vorführung von « Le Panache », einer dramatischen Komödie von Jenifer Devoldere (2024).

Italiano :

Proiezione di « Le Panache », commedia-dramma di Jenifer Devoldere (2024).

Espanol :

Proyección de « Le Panache », comedia dramática de Jenifer Devoldere (2024).

L’événement 7ème Festival du Fauteuil rouge Tence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon