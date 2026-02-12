7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin Saint-Quentin

7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin

115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-06

Pour la 7ème édition de son Festival qui se déroulera du 6 au 11 mars 2026 à Saint-Quentin, l’association FIER.E.S & QUEER vous a concocté un super programme.

Les expositions proposées au 115 Galerie d’Art (115 rue d’Isle)

– À l’encre des mots poèmes d’Arlette Perrin et photos de qpfeydel

– Le féminin sacré, par Tata Jacqueline

– VIH-Sida protège-toi, protège-moi

– Violences sexistes et sexuelles, ça suffit !

– Jeanne Laloë, une féministe axonaise dans la bataille électorale

Vendredi 6 mars

– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.

Samedi 7 mars

– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.

– 16h, Nos corps, nos amours, nos colères luttes féministes et lgbt+ (1970-1979) présentation par Stéphanie Lemaire

– 17h30, Conférence de Christine Bard Transmettre l’histoire des féminismes

– 19h, Vernissage dînatoire

– 20h, Concert de Bulle (chansons féministes et queer)

Dimanche 8 mars

– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.

– 15h, Notre fanzine féministe et queer, distribution et échanges

– 16h, Conférence de Noah Baijot Louise Breslau, peintre lesbienne

Lundi 9 mars

– Galerie 155, fermée

– 20h, Ciné-débat au CGR Saint-Quentin Muganga, celui qui soigne

Mardi 10 mars

– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.

Mercredi 11 mars

– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.

– 14h30-16h, atelier bracelets queer

– 16h-17h, atelier jeu Sexo, vrai ou faux (Evars)

Tous les événements à Le 115 Galerie d’art entrée libre et gratuite.

Renseignements Association FIER.E.S & QUEER

Espace Matisse 1, rue Théophile Gautier 02100 Saint-Quentin

fieresetqueer@gmail.com

07 45 03 31 73

115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 45 03 31 73 fieresetqueer@gmail.com

English :

The FIER.E.S & QUEER association has put together a great program for the 7th edition of its Festival, to be held in Saint-Quentin from March 6 to 11, 2026.

Exhibitions at 115 Galerie d’Art (115 rue d’Isle)

– À l?encre des mots: poems by Arlette Perrin and photos by qpfeydel

– The sacred feminine, by Tata Jacqueline

– HIV-AIDS: protect yourself, protect me

– Sexist and sexual violence, enough is enough!

– Jeanne Laloë, an Axon feminist in the electoral battle

Friday, March 6

– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.

Saturday, March 7

– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.

– 4pm, Nos corps, nos amours, nos colères? luttes féministes et lgbt+ (1970-1979): presentation by Stéphanie Lemaire

– 5:30pm, Lecture by Christine Bard: Transmitting the history of feminism

– 7pm, Vernissage dinner

– 8pm, Concert by Bulle (feminist and queer songs)

Sunday, March 8

– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.

– 3pm, Our feminist and queer fanzine, distribution and exchanges

– 4pm, Lecture by Noah Baijot: Louise Breslau, lesbian painter

Monday, March 9

– Galerie 155, closed

– 8pm, Film-debate at CGR Saint-Quentin: Muganga, celui qui soigne ( Muganga, the healer )

Tuesday, March 10:

– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.

Wednesday, March 11

– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.

– 2:30-4pm, queer bracelets workshop

– 4pm-5pm, Sexo, vrai ou faux game workshop (Evars)

All events at Le 115 Galerie d’art: free admission.

For further information, please contact Association FIER.E.S & QUEER

Espace Matisse 1, rue Théophile Gautier 02100 Saint-Quentin

fieresetqueer@gmail.com

07 45 03 31 73

L’événement 7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Saint-Quentinois