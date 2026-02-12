7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin Saint-Quentin
7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin Saint-Quentin vendredi 6 mars 2026.
7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin
115 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-06
Pour la 7ème édition de son Festival qui se déroulera du 6 au 11 mars 2026 à Saint-Quentin, l’association FIER.E.S & QUEER vous a concocté un super programme.
Les expositions proposées au 115 Galerie d’Art (115 rue d’Isle)
– À l’encre des mots poèmes d’Arlette Perrin et photos de qpfeydel
– Le féminin sacré, par Tata Jacqueline
– VIH-Sida protège-toi, protège-moi
– Violences sexistes et sexuelles, ça suffit !
– Jeanne Laloë, une féministe axonaise dans la bataille électorale
Vendredi 6 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
Samedi 7 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
– 16h, Nos corps, nos amours, nos colères luttes féministes et lgbt+ (1970-1979) présentation par Stéphanie Lemaire
– 17h30, Conférence de Christine Bard Transmettre l’histoire des féminismes
– 19h, Vernissage dînatoire
– 20h, Concert de Bulle (chansons féministes et queer)
Dimanche 8 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
– 15h, Notre fanzine féministe et queer, distribution et échanges
– 16h, Conférence de Noah Baijot Louise Breslau, peintre lesbienne
Lundi 9 mars
– Galerie 155, fermée
– 20h, Ciné-débat au CGR Saint-Quentin Muganga, celui qui soigne
Mardi 10 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
Mercredi 11 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
– 14h30-16h, atelier bracelets queer
– 16h-17h, atelier jeu Sexo, vrai ou faux (Evars)
Tous les événements à Le 115 Galerie d’art entrée libre et gratuite.
Renseignements Association FIER.E.S & QUEER
Espace Matisse 1, rue Théophile Gautier 02100 Saint-Quentin
fieresetqueer@gmail.com
07 45 03 31 73
Pour la 7ème édition de son Festival qui se déroulera du 6 au 11 mars 2026 à Saint-Quentin, l’association FIER.E.S & QUEER vous a concocté un super programme.
Les expositions proposées au 115 Galerie d’Art (115 rue d’Isle)
– À l’encre des mots poèmes d’Arlette Perrin et photos de qpfeydel
– Le féminin sacré, par Tata Jacqueline
– VIH-Sida protège-toi, protège-moi
– Violences sexistes et sexuelles, ça suffit !
– Jeanne Laloë, une féministe axonaise dans la bataille électorale
Vendredi 6 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
Samedi 7 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
– 16h, Nos corps, nos amours, nos colères luttes féministes et lgbt+ (1970-1979) présentation par Stéphanie Lemaire
– 17h30, Conférence de Christine Bard Transmettre l’histoire des féminismes
– 19h, Vernissage dînatoire
– 20h, Concert de Bulle (chansons féministes et queer)
Dimanche 8 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
– 15h, Notre fanzine féministe et queer, distribution et échanges
– 16h, Conférence de Noah Baijot Louise Breslau, peintre lesbienne
Lundi 9 mars
– Galerie 155, fermée
– 20h, Ciné-débat au CGR Saint-Quentin Muganga, celui qui soigne
Mardi 10 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
Mercredi 11 mars
– 14h-19h, expositions à la Galerie 115.
– 14h30-16h, atelier bracelets queer
– 16h-17h, atelier jeu Sexo, vrai ou faux (Evars)
Tous les événements à Le 115 Galerie d’art entrée libre et gratuite.
Renseignements Association FIER.E.S & QUEER
Espace Matisse 1, rue Théophile Gautier 02100 Saint-Quentin
fieresetqueer@gmail.com
07 45 03 31 73 .
115 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 7 45 03 31 73 fieresetqueer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The FIER.E.S & QUEER association has put together a great program for the 7th edition of its Festival, to be held in Saint-Quentin from March 6 to 11, 2026.
Exhibitions at 115 Galerie d’Art (115 rue d’Isle)
– À l?encre des mots: poems by Arlette Perrin and photos by qpfeydel
– The sacred feminine, by Tata Jacqueline
– HIV-AIDS: protect yourself, protect me
– Sexist and sexual violence, enough is enough!
– Jeanne Laloë, an Axon feminist in the electoral battle
Friday, March 6
– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.
Saturday, March 7
– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.
– 4pm, Nos corps, nos amours, nos colères? luttes féministes et lgbt+ (1970-1979): presentation by Stéphanie Lemaire
– 5:30pm, Lecture by Christine Bard: Transmitting the history of feminism
– 7pm, Vernissage dinner
– 8pm, Concert by Bulle (feminist and queer songs)
Sunday, March 8
– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.
– 3pm, Our feminist and queer fanzine, distribution and exchanges
– 4pm, Lecture by Noah Baijot: Louise Breslau, lesbian painter
Monday, March 9
– Galerie 155, closed
– 8pm, Film-debate at CGR Saint-Quentin: Muganga, celui qui soigne ( Muganga, the healer )
Tuesday, March 10:
– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.
Wednesday, March 11
– 2pm-7pm, exhibitions at Galerie 115.
– 2:30-4pm, queer bracelets workshop
– 4pm-5pm, Sexo, vrai ou faux game workshop (Evars)
All events at Le 115 Galerie d’art: free admission.
For further information, please contact Association FIER.E.S & QUEER
Espace Matisse 1, rue Théophile Gautier 02100 Saint-Quentin
fieresetqueer@gmail.com
07 45 03 31 73
L’événement 7ème Festival Fier.e.s & Queer à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Saint-Quentinois