7ème Festival International du Film des Traditions ancestrales et spiritualités chamaniques Cahors

7ème Festival International du Film des Traditions ancestrales et spiritualités chamaniques

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

Un événement dédié aux traditions spirituelles ancestrales de tous les continents chamanisme, sagesse autochtone, rituels sacrés, médecine traditionnelle, etc.

Il propose 11 films des 5 continents accompagnés de débats, cérémonies, danses, chants en présence des réalisateurs, anthropologues, scientifiques, musiciens, chanteurs et shamans…

Vendredi 3 octobre

14h Ouverture du festival par Patrick Dacquay (Président de l’Ass. Cercle de Sagesse) et Ludovic Graillat (Président du cinéma Le Grand Palais), et la présence exceptionnelle de Philippe Bobola (docteur en physique, biologie, anthropologie et psychanalyste)

Chaque module présente un film, un débat, et une animation

MODULE SIBERIE

14h Présentation par Patrick Dacquay et Philippe Bobola

14h15 « Les Visions d’une Shaman Bouriate », film d’Anna Saudin et Costanzo Allione

15h Débat avec les réalisateurs

15h15 Cérémonie de purification et protection du public par deux Shamans de Mongolie Ariunsanaa et Delgermaa

15h45 PAUSE

MODULE KONGO

16h Présentation par Philippe Bobola

16h10 « L’Ancrage dans la Tradition Africaine » de Duhamel Tchafaca (Exclusivité mondiale 1ère projection)

17h Débat avec le réalisateur et le narrateur, en présence de Elima N’Gando (gardien de la Tradition Longo du Kongo) et le maître tambour Nono Manzanza Tsakala

17h15 Cérémonie de chants et danses traditionnelles du Longo

Vimala avec Elima et le maître tambour Nono

17h45 PAUSE

MODULE PEROU Hommage au Curanderos Francisco Montès

18h Présentation par Philippe Bobola

18h10 « Sachamama, le Jardin d’Eden » d’Anna Saudin et Costanzo Allione

19h10 Débat avec les réalisateurs et Philippe Bobola

19h20 Cérémonie de purification et chants sacrés par Curandero chilien Milenko Gonzalez Araya & Gaële Gautron (participation du public)

19h45 Pause dîner

MODULE NOUVELLE-ZELANDE

21h15 Présentation par Philippe Bobola, Ojaswin Kin et Waimaania Davis

21h25 « Whina » de James Napier Robertson et Paula Whetu Jones

23h10 Débat avec les réalisateurs en visio, en présence de Ojaswin Kin et Waimaania Davis

Pratique du Haka avec le public

23h30 Cérémonie, rituel de purification, concert avec les musiciens, chanteurs et danseurs avec les représentants des Traditions Ancestrales présents au festival, en

interactivité avec le public.

01h Fin de la cérémonie

Samedi 4 octobre

MODULE INDE médecine ayurvédique et spiritualité indienne

10h Présentation par Philippe Bobola & Swami Sarva Atma Mithra

10h15 « Yogi » de Christiane Ballan

11h45 débat avec Sarva Atma Mithra

12h Cérémonie de purification, chants et danses indiennes

Invocation et Mantra par Swami Sarva Atma Mithra

Participation active du public aux danses, chants et Mantra

12h30 Pause déjeuner

MODULE CELTIQUE (Bretagne France) Tradition celtique européenne 3 modules sur la sagesse celtique

14h Présentation par Philippe Bobola

14h15 « Les Signatures Fréquentielles » de Malgorzata Debowska & Konstanty Udala

15h débat avec les réalisateurs Konstanty Udala & Didier Rauzy

15h15 Concert Sons & Vibrations à vocation thérapeutique

15h45 Pause

16h Présentation par Philippe Bobola

16h10 « Les Monts d’Arrée » de Malgorzata Debowska & Konstanty Udala

17h10 Débat avec les réalisateurs Konstanty Udala & Patrick Dacquay

17h20 Concert chants, légendes et harpe celtique par les bardes

17h40 Pause

17h50 Présentation par Philippe Bobola

18h « Brocéliande » de Malgorzata Debowska & Konstanty Udala

19h05 Débat avec les réalisateurs Konstanty Udala & Ozégan

19h15 Concert contes, légendes et musique traditionnelle celte par les bardes

19h45 Pause dîner

MODULE FRANCE La physique quantique et la sagesse ancestrale

20h Présentation par Philippe Bobola & Christophe Cossé

20h15 « Wake-Up 2 / Tout est information » de Christophe Cossé

23h Débat avec Christophe Cossé & Philippe Bobola

23h30 Cérémonie Équilibre, harmonisation, purification et nettoyage interactif avec le public + Concert chants et danses

01h30 Fin de la cérémonie

Dimanche 5 octobre

MODULE AUSTRALIE témoignage sur les aborigènes

10h Présentation par Laëtitia Merli (anthropologue) & Vanessa Escalante

10h15 « Darren, le Gardien du Feu » de Vanessa Escalante

11h10 Débat avec Vanessa Escalante & Laëtitia Merli

11h30 Cérémonie de protection, harmonisation, nettoyage et massage énergétiques.

Concert de Didgeridoo

12h PAUSE DÉJEUNER

MODULE Hors Concours

14h Présentation par Philippe Bobola

14h10 “Dans la peau de l’Ours” de Laetitia Merli

15h Débat avec la réalisatrice & Wayne Snellgrove (protagoniste du film)

15h30 Remise des prix du Public et du Jury

16h Concert avec musiques, chants et danses en communion et participation avec le public

16h30 Clôture du festival 45 .

