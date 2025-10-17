7ème Festival Si’trouille Égletons

Espace Ventadour Égletons

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Vendredi 17 octobre à 18h00 Petites Oreilles en pyjama dans la mezzanine de l’Espace Ventadour.

Samedi 18 octobre de 14h00 à 19h00 Jeux en famille avec jeux de société, jeux de rôle, jeux d’arcades, initiation aux wargames ou encore jeux en bois. Enquête géante. Stand de maquillage et buvette sur place.

Samedi 18 octobre à partir de 20h00 Soirée jeux de rôle animé par Les Gardiens des Univers Ludiques.

Dimanche 19 octobre de 9h00 à 17h00 Jeux en famille avec jeux de société, jeux de rôle, jeux d’arcades, initiation aux wargames ou encore jeux en bois. Enquête géante. Stand de maquillage et buvette sur place.

Bourse aux jouets animée par le Comité des Fêtes. .

Espace Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

