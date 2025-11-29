7ème Foire aux Vinyles et CD Vermenton

7ème Foire aux Vinyles et CD

Salle des Fêtes Vermenton Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

L’Association Altitude 127 organise sa foire aux vinyles et CDs. Buvette et restauration sur place. .

Salle des Fêtes Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 40 60 07

