7ème foulées de vathiménil Vathiménil

Venez participer à la 7ème édition des Foulées de Vathiménil! Au programme:

9h45 départ de la marche ouverte à tous; 10g courses 640m pour les 2011-2012; 10h15 course 1900m pour les 2012-2016; 10h30 course « Le Trio » par équipe de trois personnes, de 4000m à 1200m.

Licence sportive FFA ou PPS athlétisme obligatoire. Inscription sur place à 9h ou en ligne sur la page Helloasso du Foyer Rural de Vathiménil. Une partie des dossards sera reversée à l’association « Nina, un rayon de Soleil » pour lutter contre le cancer de l’enfant.Tout public

English :

Come and take part in the 7th Foulées de Vathiménil! On the program:

9:45am start of the walk open to all; 10g 640m races for 2011-2012; 10:15am 1900m race for 2012-2016; 10:30am « Le Trio » race by teams of three, from 4000m to 1200m.

FFA sports license or PPS athletics required. Registration on site at 9am or online on the Helloasso page of the Foyer Rural de Vathiménil. Part of the race numbers will be donated to the « Nina, un rayon de Soleil » association to combat childhood cancer.

German :

Nehmen Sie an der 7. Ausgabe der « Foulées de Vathiménil » teil! Das Programm:

9.45 Uhr Start des Marsches für alle; 10g 640m-Lauf für die Jahrgänge 2011-2012; 10.15 Uhr 1900m-Lauf für die Jahrgänge 2012-2016; 10.30 Uhr « Le Trio »-Lauf für Dreier-Teams, von 4000m bis 1200m.

FFA-Sportlizenz oder PPS Athletik erforderlich. Anmeldung ab 9 Uhr vor Ort oder online auf der Helloasso-Seite des Foyer Rural de Vathiménil. Ein Teil der Startnummern wird an den Verein « Nina, un rayon de Soleil » zur Bekämpfung von Kinderkrebs gespendet.

Italiano :

Partecipate alla 7a edizione dei Foulées de Vathiménil! In programma:

9.45 partenza della camminata aperta a tutti; 10g 640m gara per 2011-2012; 10.15 1900m gara per 2012-2016; 10.30 « Le Trio » gara a squadre di tre, da 4000m a 1200m.

È richiesta la licenza sportiva FFA o l’atletica PPS. Iscrizioni in loco alle 9 o online sulla pagina Helloasso del Foyer Rural de Vathiménil. Una parte dei numeri della gara sarà devoluta all’associazione « Nina, un rayon de Soleil » per la lotta contro il cancro infantile.

Espanol :

¡Participe en la 7ª edición de las Foulées de Vathiménil! En el programa:

9.45 h salida de la marcha abierta a todos; 10 g carrera de 640 m para 2011-2012; 10.15 h carrera de 1900 m para 2012-2016; 10.30 h carrera « Le Trio » en equipos de tres, de 4000 m a 1200 m.

Se requiere licencia deportiva FFA o PPS atletismo. Inscripciones in situ a las 9 h o en línea en la página Helloasso del Foyer Rural de Vathiménil. Una parte de los dorsales de la carrera se donará a la asociación benéfica « Nina, un rayon de Soleil » de lucha contra el cáncer infantil.

