7ème meeting de natation (Piscine municipale) Brive-la-Gaillarde
Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01
2026-01-31
Venez soutenir les compétiteurs.
Le 31 janvier et 1er février.
Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27 contact.piscine@brive.fr
English : 7ème meeting de natation (Piscine municipale)
Come and support the competitors.
January 31st and February 1st.
