7ème meeting de natation (Piscine municipale) Brive-la-Gaillarde

7ème meeting de natation (Piscine municipale)

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Venez soutenir les compétiteurs.

Le 31 janvier et 1er février.

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27 contact.piscine@brive.fr

English : 7ème meeting de natation (Piscine municipale)

Come and support the competitors.

January 31st and February 1st.

