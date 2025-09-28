7ème Puces des Couturières & Fournitures Loisirs Créatifs Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles

Dimanche 28 septembre 2025 de 9h à 17h. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

La 7ème édition des Puces des Couturières & Loisirs Créatifs à la Salle des Fêtes

Organisation conjointe par l’Association Culturelle Festive de Mas Blanc et l’Association C.O.S.A. .

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98 cosa.association@gmail.com

English :

The 7th Puces des Couturières & Loisirs Créatifs at the Salle des Fêtes

German :

Die 7. Ausgabe der Flohmärkte der Näherinnen & kreativen Hobbys in der Festhalle

Italiano :

La 7a edizione di Puces des Couturières & Loisirs Créatifs alla Salle des Fêtes

Espanol :

7ª edición de Puces des Couturières & Loisirs Créatifs en la Salle des Fêtes

