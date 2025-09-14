7ème rallye des belles d’automne (Vercors et Drôme Provencale) Les Plantas Alixan

7ème rallye des belles d’automne (Vercors et Drôme Provencale) Les Plantas Alixan dimanche 14 septembre 2025.

7ème rallye des belles d’automne (Vercors et Drôme Provencale)

Les Plantas Départ de la salle polyvalente d’Alixan Alixan Drôme

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

Date(s) :

2025-09-14

7ème Rallye des Belles d’Automne nous vous proposons une nouvelle balade de Voitures Historiques et d’Exceptions.

Un parcours sur les routes du Vercors et de la Drôme provençale avec une escale dans un restaurant en Drôme provençale.

.

Les Plantas Départ de la salle polyvalente d’Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 32 34 80 contact@kiwanis-romans-bourgdepeage.com

English :

7th Rallye des Belles d?Automne: a new Historic and Exceptional Car Rally.

A route along the roads of the Vercors and Drôme Provençale, with a stopover in a Drôme Provençale restaurant.

German :

7. Rallye des Belles d’Automne: Wir bieten Ihnen eine neue Fahrt mit historischen und außergewöhnlichen Fahrzeugen an.

Eine Fahrt über die Straßen des Vercors und der Drôme Provençale mit einem Zwischenstopp in einem Restaurant in der Drôme Provençale.

Italiano :

7° Rallye des Belles d’Automne: vi proponiamo un nuovo tour di auto storiche ed eccezionali.

Un percorso sulle strade del Vercors e della Drôme Provençale con sosta in un ristorante della Drôme Provençale.

Espanol :

7º Rallye des Belles d’Automne: le proponemos un nuevo recorrido de coches históricos y excepcionales.

Un recorrido por las carreteras del Vercors y la Drôme Provençale con una parada en un restaurante de la Drôme Provençale.

L’événement 7ème rallye des belles d’automne (Vercors et Drôme Provencale) Alixan a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme