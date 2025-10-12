7ème Salon Automnal du bien-être et de l’artisanat Espace Yves Duclos Casseneuil

7ème Salon Automnal du bien-être et de l’artisanat Espace Yves Duclos Casseneuil dimanche 12 octobre 2025.

7ème Salon Automnal du bien-être et de l’artisanat

Espace Yves Duclos 18 Chemin de Pascalet Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Stands de bien-être, d’artisanat local et de produits du terroir.

Vous trouverez choix, diversité, originalité !

La Batuc’Fanfar’ de Casseneuil animera le salon.

Restauration sur place.

Espace Yves Duclos 18 Chemin de Pascalet Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 82 61 80

English : 7ème Salon Automnal du bien-être et de l’artisanat

Stalls selling wellbeing, local crafts and local produce.

You’ll find choice, diversity and originality!

The Batuc’Fanfar’ from Casseneuil will enliven the show.

Catering on site.

German : 7ème Salon Automnal du bien-être et de l’artisanat

Stände mit Wellnessangeboten, lokalem Kunsthandwerk und Produkten aus der Region.

Sie finden Auswahl, Vielfalt und Originalität!

Die Batuc’Fanfar’ aus Casseneuil wird die Messe musikalisch umrahmen.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Bancarelle di benessere, artigianato locale e prodotti tipici.

Troverete scelta, diversità e originalità!

Il Batuc’Fanfar di Casseneuil animerà lo spettacolo.

Ristorazione in loco.

Espanol : 7ème Salon Automnal du bien-être et de l’artisanat

Puestos de venta de bienestar, artesanía local y productos de la tierra.

Encontrará variedad, diversidad y originalidad

El Batuc’Fanfar’ de Casseneuil amenizará el espectáculo.

Restauración in situ.

