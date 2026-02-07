7ème Salon des plaisirs créatifs autour du fil Ouzouer-sur-Trézée

7ème Salon des plaisirs créatifs autour du fil

Les 21 et 22 mars 2026, Ouzouer-sur-Trézée accueille la 7e édition du Salon des Plaisirs Créatifs autour du fil, organisé par Les P’tits Points de la Trézée. Durant tout le week-end, créateurs professionnels et artisans partageront leur savoir-faire autour de la couture, de la broderie, du tricot, du patchwork et de bien d’autres techniques textiles. Une belle occasion de découvrir des pièces uniques, de faire le plein d’idées et d’échanger avec des passionnés. Tombola, buvette et restauration sur place viendront compléter ce rendez-vous convivial. Entrée gratuite à la salle Pierre Vieillart un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux du fil et de la création. .

2, Route d’Ouzouer Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 84 10 65

On March 21 and 22, 2026, the Salon des Plaisirs Créatifs autour du fil returns to Ouzouer-sur-Trézée for its 7th edition. Professional creators, tombola, refreshments and on-site catering will punctuate this weekend dedicated to sewing, embroidery and creative hobbies. Free admission to the Salle

