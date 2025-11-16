7ÈME SALON DU LIVRE

Viols-le-Fort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le 7ᵉ Salon du Livre de Viols-le-Fort vous ouvre ses portes pour une journée dédiée à la lecture et à la découverte !

De 10h à 17h, venez flâner parmi les stands, rencontrer les auteurs, échanger autour de leurs ouvrages et repartir avec une dédicace.

En partenariat avec la librairie La Bestiole, cette journée littéraire sera ponctuée d’animations et de moments de partage pour petits et grands.

Le 7ᵉ Salon du Livre de Viols-le-Fort vous ouvre ses portes pour une journée dédiée à la lecture et à la découverte !

De 10h à 17h, venez flâner parmi les stands, rencontrer les auteurs, échanger autour de leurs ouvrages et repartir avec une dédicace.

En partenariat avec la librairie La Bestiole, cette journée littéraire sera ponctuée d’animations et de moments de partage pour petits et grands. .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 01 86

English :

The 7? Salon du Livre de Viols-le-Fort opens its doors to you for a day dedicated to reading and discovery!

From 10 a.m. to 5 p.m., come and browse the stands, meet the authors, discuss their works and leave with a signed book.

In partnership with La Bestiole bookshop, this literary day will be punctuated by events and shared moments for young and old alike.

German :

Die 7? Buchmesse in Viols-le-Fort öffnet ihre Pforten für einen Tag, der dem Lesen und Entdecken gewidmet ist!

Von 10 bis 17 Uhr können Sie durch die Stände schlendern, Autoren treffen, sich über ihre Werke austauschen und eine Widmung mit nach Hause nehmen.

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung La Bestiole wird dieser literarische Tag von Animationen und gemeinsamen Momenten für Groß und Klein

Italiano :

Il 7? Salon du Livre de Viols-le-Fort vi apre le porte per una giornata dedicata alla lettura e alla scoperta!

Dalle 10.00 alle 17.00, venite a curiosare tra gli stand, incontrate gli autori, chiacchierate delle loro opere e lasciate un libro firmato.

In collaborazione con la libreria La Bestiole, questa giornata letteraria sarà scandita da eventi e momenti di condivisione per grandi e piccini.

Espanol :

El 7? Salon du Livre de Viols-le-Fort le abre sus puertas para una jornada dedicada a la lectura y el descubrimiento

De 10:00 a 17:00, venga a descubrir los stands, a conocer a los autores, a charlar sobre sus obras y a llevarse un libro firmado.

En colaboración con la librería La Bestiole, esta jornada literaria estará salpicada de eventos y momentos compartidos para grandes y pequeños.

L’événement 7ÈME SALON DU LIVRE Viols-le-Fort a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP