7ème Trail du Plateau

Bastion du Dauphin et Casemates Rocroi Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

7ème Trail du Plateau de Rocroy ***LICENCE FFA ou PPS obligatoire.Limitation de dossards par distance (800 participants max).Le prix comprend un repas de pâtes.* Tous les Départs se feront rue de l’Arsenal* Arrivée Rue de l’Arsenal (devant Bastion du Dauphin)* Ravitos* Buvette et restauration au bastion du Dauphin* Accueil dès 6h30

.

Bastion du Dauphin et Casemates Rocroi 08230 Ardennes Grand Est rocroi.sports.nature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7th Trail du Plateau de Rocroy ***LICENCE FFA or PPS required.limited number of bibs per distance (800 participants max).price includes a pasta meal.* All starts will be in Rue de l’Arsenal* Finish in Rue de l’Arsenal (in front of Bastion du Dauphin)* Ravitos* Refreshment bar and catering at Bastion du Dauphin* Welcome from 6:30 am

L’événement 7ème Trail du Plateau Rocroi a été mis à jour le 2025-12-16 par Ardennes Tourisme