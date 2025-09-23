7ème Universités de la biodiversité Palais des Congrés Rochefort

7ème Universités de la biodiversité Palais des Congrés Rochefort mardi 23 septembre 2025.

7ème Universités de la biodiversité

Palais des Congrés 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : 2025-09-23 to 2025-09-26

Début : 2025-09-23 14:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-23 2025-09-24 2025-09-26

« Le jardin au naturel » sera le thème de la 7ème édition animée par Denis Cheissoux et soutenue par la CARO qui s’adresse à tous les amoureux de la nature à redécouvrir le plaisir d’un jardin en harmonie avec la nature.

Palais des Congrés 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine les.universites.biodiversite@gmail.com

English : 7th Biodiversity Universities

‘The natural garden’ will be the theme of the 7th edition, hosted by Denis Cheissoux and supported by CARO, which is aimed at all nature lovers who want to rediscover the pleasure of a garden in harmony with nature.

German : 7. Universitäten der Biodiversität

„Der natürliche Garten“ ist das Thema der 7. Ausgabe, die von Denis Cheissoux moderiert und von der CARO unterstützt wird. Sie richtet sich an alle Naturliebhaber, die die Freude an einem Garten im Einklang mit der Natur wiederentdecken möchten.

Italiano :

« Il giardino naturale » sarà il tema della settima edizione, ospitata da Denis Cheissoux e sostenuta dal CARO, che si rivolge a tutti gli amanti della natura che vogliono riscoprire il piacere di un giardino in armonia con la natura.

Espanol :

« El jardín natural » será el tema de la 7ª edición, organizada por Denis Cheissoux y apoyada por la CARO, que se dirige a todos los amantes de la naturaleza que deseen redescubrir el placer de un jardín en armonía con la naturaleza.

