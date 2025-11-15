7ÈMES JOURNÉES DE LA QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Montpellier Hérault

Le format retenu pour les JQP, très interactif, combine ateliers de travail et séance plénière, et permet de pouvoir facilement échanger sur les bonnes pratiques. Les Journées auront lieu les mercredi 21 et jeudi 22 janvier 2026.

English :

The highly interactive format chosen for the JQP combines workshops and plenary sessions, making it easy to share best practices. The Journées will take place on Wednesday January 21 and Thursday January 22, 2026.

German :

Das für die PQT gewählte Format ist sehr interaktiv und kombiniert Workshops und Plenarsitzungen, wodurch ein einfacher Austausch über bewährte Praktiken ermöglicht wird. Die Tage werden am Mittwoch, den 21. und Donnerstag, den 22. Januar 2026 stattfinden.

Italiano :

Il formato altamente interattivo scelto per il JQP combina workshop e sessioni plenarie, facilitando la condivisione delle migliori pratiche. Le giornate si svolgeranno mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026.

Espanol :

El formato altamente interactivo elegido para las JQP combina talleres y sesiones plenarias, lo que facilita el intercambio de buenas prácticas. Las Jornadas tendrán lugar el miércoles 21 y el jueves 22 de enero de 2026.

