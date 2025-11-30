8ᵉ ÉDITION DU SALON DU DISQUE ET DE LA BANDE DESSINÉE DE PIGNAN Pignan

8ᵉ ÉDITION DU SALON DU DISQUE ET DE LA BANDE DESSINÉE DE PIGNAN

Dimanche 30 novembre 2025, de 9h à 18h, la Salle du Bicentenaire (à Pignan 34570, Montpellier Ouest) accueillera la 8ᵉ édition du Salon du Disque et de la Bande Dessinée, un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et les amateurs de culture pop.

Organisé par l’association Rétromécaniques & Maquettes Pignan, cet événement rassemble chaque année des passionnés de vinyles, CD, cassettes, platines et autres objets musicaux, ainsi que des amateurs de bandes dessinées, de tout âge et de tout horizon.

Près d’une cinquantaine d’exposants proposeront un large choix de disques rares, BD de collection, affiches, DVD musicaux et autres trésors à découvrir. Vous y trouverez également une exposition de pochettes de disques, du matériel phonographique rétro et d’autres surprises…

Le salon est aussi un lieu d’échange et de convivialité les visiteurs pourront chiner, discuter entre passionnés, ou simplement flâner dans une ambiance chaleureuse, rythmée par la musique et les illustrations.

L’entrée est libre et le parking gratuit. Une buvette et un espace restauration seront disponibles sur place pour prolonger la journée en toute convivialité.

À seulement 10 km de Montpellier, ce salon s’impose comme l’un des plus importants événements du genre dans l’Hérault. Que vous soyez collectionneur averti, amateur de musique ou simple curieux, c’est l’occasion idéale de (re)découvrir le plaisir du disque et de la BD dans un cadre familial et passionné. .

English :

On Sunday, November 30, 2025, from 9am to 6pm, the Salle du Bicentenaire (in Pignan 34570, Montpellier Ouest) will be hosting the 8? edition of the Salon du Disque et de la Bande Dessinée, a not-to-be-missed event for collectors and pop culture fans.

German :

Am Sonntag, den 30. November 2025, findet von 9 bis 18 Uhr im Salle du Bicentenaire (in Pignan 34570, Montpellier Ouest) die 8. Ausgabe des Salon du Disque et de la Bande Dessinée statt, ein Muss für Sammler und Liebhaber der Popkultur.

Italiano :

Domenica 30 novembre 2025, dalle 9 alle 18, la Salle du Bicentenaire (a Pignan 34570, Montpellier Ouest) ospiterà l’ottava edizione del Salon du Disque et de la Bande Dessinée, un appuntamento imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di cultura pop.

Espanol :

El domingo 30 de noviembre de 2025, de 9.00 a 18.00 horas, la Sala del Bicentenario (en Pignan 34570, Montpellier Ouest) acogerá la 8ª edición del Salón del Disco y la Banda Impresa, una cita ineludible para coleccionistas y aficionados a la cultura pop.

