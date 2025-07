8 ANS DU WAGON Le Faget

D67 A Le Faget Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 00:00:00

2025-07-26

Le Wagon du Faget fête ses 8 ans en musique !

8 ans déjà que le Wagon du Faget vous embarque dans son univers convivial et déjanté… Et pour fêter ça, on vous prépare une soirée inoubliable !

Au programme

Concerts live avec une programmation 100% festive

Buvette bien garnie, bières locales, softs & cocktails

Petite restauration sur place (planche apéro, grillades, etc.)

Ambiance chaleureuse, libre et décontractée comme on les aime

Et parce que 8 ans, ça se fête comme il se doit… attendez-vous à des surprises tout au long de la soirée !

Venez danser, chanter, trinquer et souffler les bougies avec toute l’équipe du Wagon ! 10 .

