8° Courir en famille Pau

8° Courir en famille Pau dimanche 14 décembre 2025.

8° Courir en famille

Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

COURIR en famille revient pour une 7ème édition dans le même esprit familial et convivial avec ses traditionnels relais enfant/adulte et ses deux courses à obstacles (10K ou 5K) en solo ou en équipe.

Viens défier tes limites sur nos courses intergénérationnelles ! .

Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : 8° Courir en famille

German : 8° Courir en famille

Italiano :

Espanol : 8° Courir en famille

L’événement 8° Courir en famille Pau a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau