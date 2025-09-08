8° Courir en famille Pau
Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques
COURIR en famille revient pour une 7ème édition dans le même esprit familial et convivial avec ses traditionnels relais enfant/adulte et ses deux courses à obstacles (10K ou 5K) en solo ou en équipe.
Viens défier tes limites sur nos courses intergénérationnelles ! .
Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
