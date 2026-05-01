Ploéven

8 ème édition Concours photo #objectif Patrimoines

Ploéven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-05-15

Une invitation à photographier les patrimoines du 15 mai au 23 septembre 2026 !

Thème Et si le patrimoine se cachait dans les détails . Cette édition invite les participants à porter un regard attentif et original sur les éléments, visibles ou plus discrets du patrimoine breton

Prenez en photo le joli patrimoine de la commune de Ploéven et participez au concours photo organisé par Patrimoine en Bretagne !

Les participants peuvent s’inscrire via le formulaire en ligne et proposer jusqu’à trois photographies.

Les résultats seront annoncés le 15 octobre .

Ploéven 29550 Finistère Bretagne

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English : 8 ème édition Concours photo #objectif Patrimoines

L’événement 8 ème édition Concours photo #objectif Patrimoines Ploéven a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE