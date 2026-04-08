Séreilhac

8 ème Rock Tattoo

Maison Neuve Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le Rock Tattoo revient pour sa 8e édition à Séreilhac pour un week-end 100 % rock’n’roll !

Plongez dans une ambiance vintage et conviviale entre concerts live (samedi soir accueil de Tyler and his Scratchin’hands et de The Felids ) , tatouage, piercing, motos, voitures américaines et camions US.

Sur place, une trentaine de tatoueurs vous attendent, aux côtés de nombreux exposants passionnés. L’événement propose aussi une expo de véhicules (motos, camions, voitures US) , divers stands, une bourse d’échange en extérieur à découvrir le dimanche, ainsi qu’un concours avec remise de prix.

Côté détente, profitez d’un espace bar, restauration et food trucks, avec possibilité de camping sur place. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture rock, belles mécaniques et univers tattoo ! .

Maison Neuve Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 55 20 77

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English : 8 ème Rock Tattoo

L’événement 8 ème Rock Tattoo Séreilhac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Val de Vienne