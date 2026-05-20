8 ème salon du livre d’été Espace Lyautey Vaucouleurs
8 ème salon du livre d’été Espace Lyautey Vaucouleurs dimanche 7 juin 2026.
Vaucouleurs
8 ème salon du livre d’été
Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
0 .
Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02
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English :
L’événement 8 ème salon du livre d’été Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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