Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

8 ème salon du livre d’été Espace Lyautey Vaucouleurs

8 ème salon du livre d’été Espace Lyautey Vaucouleurs dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Espace Lyautey

Adresse : Avenue Maréchal Lyautey

Ville : 55140 Vaucouleurs

Département : Meuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Vaucouleurs

8 ème salon du livre d’été

Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
0  .

Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 8 ème salon du livre d’été Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

À voir aussi à Vaucouleurs (Meuse)