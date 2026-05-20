8 ème salon du livre d’été Espace Lyautey Vaucouleurs

Vaucouleurs

8 ème salon du livre d’été

Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

0 .

Espace Lyautey Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02

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English :

L’événement 8 ème salon du livre d’été Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS