8 femmes architectes pour une Pecha Kucha Hôtel de Limur Vannes

Début : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Une Pecha Kucha est un format de présentation dynamique et rythmé pour découvrir l’architecture du quotidien de façon vivante et pêchue ! 8 femmes architectes du territoire font un petit show et se présentent en 20 images et 6 minutes chacune, pour partager leur quotidien d’architecte au féminin…

Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56 000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 02 97 44 52 02 http://www.ciap-limur.bzh Installé dans un magnifique hôtel particulier du 17ème siècle, Limur est un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, un espace ouvert à tous, gratuit, qui permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir le Pays de Vannes et du Golfe du Morbihan à travers son patrimoine, son architecture et son cadre de vie. Il propose des ateliers jeune public, des visites, des conférences, table ronde, ciné débat et des expositions.

