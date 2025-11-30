8 femmes d’après l’oeuvre de Robert Thomas Fronsac

8 femmes d’après l’oeuvre de Robert Thomas

Monsieur est mort !… sur son lit, un couteau planté dans le dos !

Années 1950, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël.

Cependant, une macabre découverte bouleverse ce jour de fête… Marcel, le père de famille est retrouvé

mort, assassiné dans son lit, un poignard planté dans le dos.

Autour de lui, huit femmes… Le meurtre entraîne ces huit femmes dans une intrigue policière haletante.

Mais bien vite le comique de vaudeville tourne à l’aigre et le rire se fait grinçant.

8 FEMMES… un meurtre… L’une d’entre elles est coupable, mais qui ?

Création de la Compagnie TAF Adaptation et mise en scène Philippe MALLET Avec Muriel AZAN,

Laurie BEZOMBES, Katia GUILLEMIN, Chantal HUDEC, Monique LESCURE, Delphine SURCIN,

Antoine MARCHAND, Olivier TOUZOT. .

La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

