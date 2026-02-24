8 femmes en polar Place de l’église Thorey-sous-Charny

Place de l’église Bibliothorey Thorey-sous-Charny Côte-d’Or

Exposition numérique 8 femmes en polar (BU le Cortex) et apéro-lecture, sélection de polars mettant à l’honneur les femmes enquêtrices.
Apéro offert aux participants par Bibliothorey   .

Place de l’église Bibliothorey Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 27 53 30  bibliothorey@gmail.com

