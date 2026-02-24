8 femmes en polar Place de l’église Thorey-sous-Charny
8 femmes en polar Place de l’église Thorey-sous-Charny vendredi 6 mars 2026.
8 femmes en polar
Place de l’église Bibliothorey Thorey-sous-Charny Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06 20:00:00
Date(s) :
2026-03-06
8 femmes en polar le polar au féminin !
Exposition numérique 8 femmes en polar (BU le Cortex) et apéro-lecture, sélection de polars mettant à l’honneur les femmes enquêtrices.
Apéro offert aux participants par Bibliothorey .
Place de l’église Bibliothorey Thorey-sous-Charny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 27 53 30 bibliothorey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 8 femmes en polar
L’événement 8 femmes en polar Thorey-sous-Charny a été mis à jour le 2026-02-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)