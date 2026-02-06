8 femmes Salle Paul Bouin Basse-Goulaine

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 20:30 – 23:00

Gratuit : non Adulte 8,50 €, Enfant (jusqu’à 12 ans) 5 €, Groupe (à partir de 10 personnes) 7,50 €. Réduction pour les 3 premières dates (21/02, 22/02 et 24/02) : tarif groupe à 6 €. Réservations : Salle des associations (rue du Général Leclerc, 44115 BASSE-GOULAINE) le mercredi de 10h à 12h, le jeudi et le vendredi de 16h à 18h, jusqu’au 20 février. Et sur www.theatre-basse-goulaine.fr, jusqu’au 7 mars 2026. Possibilité d’acheter directement sur place dans la limite des places disponibles. Tout public (certaines scènes sont toutefois susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes)

Une pièce de théâtre mise en scène et interprétée par la troupe associative de Théâtre et Loisirs à Basse-Goulaine. Ecrite en 1956, la pièce « 8 femmes » est une comédie policière de Robert Thomas. Dans une demeure bourgeoise des années 50, un matin d’hiver, un père de famille est retrouvé poignardé dans sa chambre… Les 8 femmes de la maison, présentes sur les lieux du crime, embarquent malgré elles pour une enquête policière qui va très vite les dépasser. Entre secrets de famille, rancœurs enfouies et politesses aimables, l’ambiance feutrée et réconfortante va laisser place à une angoisse grandissante… Jusqu’au dernier moment, le doute persiste : qui a commis le crime ? Une comédie haletante mise en scène par Gaël Chatelain et Vincent Jean Victor. Deux nouveaux metteurs en scène pour l’association Théâtre & Loisirs, passés par les ateliers théâtre et régulièrement acteurs dans la troupe. Avec par ordre d’apparition : Monique FOUCRAULT (Mamy), Martine TOUET (Madame Chanel), Sylvie CAMPOS (Suzon), Dominique QUELENNEC (Gaby), Nadège LAULIAC (Louise), Caroline HOSTEIN (Augustine), Clarisse GUIHAL (Catherine), Maryline JEAN VICTOR (Pierrette). Durée de la pièce : 2h (entracte de 20 min). Tout public (certaines scènes sont toutefois susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes)

Salle Paul Bouin Basse-Goulaine 44115

0767897435 https://www.helloasso.com/associations/theatre-et-loisirs-basse-goulaine/evenements/8-femmes



