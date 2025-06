8° fête du four à pain – Bouglon 22 juin 2025 08:00

Lot-et-Garonne

8° fête du four à pain Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 08:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

À partir de 8h façonnage du pain et cuisson du pain à l’ancienne. Fournées vers 10h et 12h.

Repas auberge espagnole et pique-nique sorti du sac. Vous pouvez apporter votre plat à cuire au four

Stand desserts avec la boulangerie Épi d’or de Casteljaloux

Animation musicale et après-midi danses en ligne avec l’association musicales « Amicalement vôtre » .

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 52 33 37

English : 8° fête du four à pain

German : 8° fête du four à pain

Italiano :

Espanol : 8° fête du four à pain

L’événement 8° fête du four à pain Bouglon a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne