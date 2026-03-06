8 Mars Atelier Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 10:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

?????Exposition «Les visionnaires de la construction Européenne» du 1er au 8 mars à la Maison De l’Europe et du 9 au 31 mars à la Maison Des Femmes – Simone de Beauvoir.??Atelier contribution féministe Wikipédia le dimanche 8 mars de 10h/17h30 ou une demi-journée. Repas offert – inscription sur le Helloasso de la Maison Des Femmes – SImone de Beauvoir????https://www.helloasso.com/…/journee-du-8-mars-2026…????Chorale concert de l’association EVA – 18h le 8 mars????Vernissage de l’exposition à la Maison de l’Europe à 20hÀ la Maison de l’Europe ( 90 Bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes – 02.40.48.65.49 (maisoneurope-nantes.eu)

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/journee-du-8-mars-2026-droits-des-femmes-en-europe



Afficher la carte du lieu Maison de l’Europe – Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

