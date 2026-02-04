8 mars La Guerre est (aussi) une Histoire de Femmes Alençon

8 mars La Guerre est (aussi) une Histoire de Femmes

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville d’Alençon propose une programmation particulière.

Cette année, leur rôle dans la résistance à la barbarie nazie sera mis à l’honneur, à travers un spectacle créé par la compagnie Ouranies La Guerre est (aussi) une Histoire de Femmes.

Cette lecture sonore et musicale, sur fond d’images d’archives projetées, va faire résonner les mots et les voix de grandes femmes qui ne se sont pas résignées. Une expérience immersive pour chaque spectateur, muni d’un casque audio et emporté par les mots d’autrices comme marguerite Duras, Marcelline Loridan-Ivens, Marianne Cohn ou Geneviève De Gaulle-Anthonioz.

Co-financée par la Ville d’Alençon, cette création rappellera la place centrale des femmes dans la construction d’une société démocratique.

Dimanche 8 mars à 16h

Gratuit Sur réservation

Halle aux toiles, Cours Clemenceau, 61000 Alençon

Réservation https://billetterie-alencon-evenements.mapado.com/ ou à l’accueil de l’Office de tourisme .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

