8 mars Les rêves n’ont pas de genre Le Coudray-Montceaux dimanche 8 mars 2026.
45 avenue Charles de Gaulle Le Coudray-Montceaux Essonne
Début : 2026-03-08 12:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville du Coudray-Montceaux dévoile un court-métrage inspirant pour rappeler que chaque petite fille peut choisir librement son avenir.
45 avenue Charles de Gaulle Le Coudray-Montceaux 91830 Essonne Île-de-France +33 1 64 93 81 12 h.crouillebois@lecoudraymontceaux.fr
English :
To mark International Women?s Rights Day, the town of Le Coudray-Montceaux is unveiling an inspiring short film to remind us that every little girl is free to choose her own future.
