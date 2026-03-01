8 mars Les rêves n’ont pas de genre Le Coudray-Montceaux

8 mars Les rêves n’ont pas de genre

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville du Coudray-Montceaux dévoile un court-métrage inspirant pour rappeler que chaque petite fille peut choisir librement son avenir.

45 avenue Charles de Gaulle Le Coudray-Montceaux 91830 Essonne Île-de-France +33 1 64 93 81 12 h.crouillebois@lecoudraymontceaux.fr

English :

To mark International Women?s Rights Day, the town of Le Coudray-Montceaux is unveiling an inspiring short film to remind us that every little girl is free to choose her own future.

