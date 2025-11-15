8 Me Again en concert TCHIN TCHIN ET CIE Boisseuil

8 Me Again en concert

Retrouvez le groupe 8 Me Again à Tchin Tchin et Cie. ce groupe de rock alternatif diffuse sa musique inspirée de Brit Rock (Oasis) et de Rock US (Green Day, Sum 41, Blink 182…). En première partie vous pourrez écouter Astrid la Troubadour qui vous fera taper du pied sur des morceaux connus et sur ses compositions électro acoustiques.

Tchin Tchin et Cie est l’afterwork incontournable planches de produits locaux à déguster entre amis ou en famille, boissons à la pression et cocktails, boissons softs,jus de fruits ,vins …

Entrée et parking gratuits. .

TCHIN TCHIN ET CIE 20 Route Nationale Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 68 30 32 8meagain.officiel@gmail.com

