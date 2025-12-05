8 Mile Loft Cinémas Châtellerault

8 Mile

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

À Detroit, en 1995, Jimmy Smith Jr. a des rêves plein la tête, mais il lui manque encore les mots pour les exprimer. Sa vie d’adolescent se déroule entre banlieue blanche et quartiers noirs, le long de cette ligne de démarcation que l’on nomme 8 Mile Road. En dépit de tous ses efforts, Jimmy n’a jamais franchi cette barrière symbolique et continue d’accumuler les déboires familiaux, professionnels et sentimentaux.Un jour, il participe à un clash une joute oratoire de rappeurs où il doit faire face à Papa Doc, le chef de la bande des Leaders du Monde Libre . Paralysé par le trac, il reste muet et doit quitter la scène sous les huées de la foule. Cette nouvelle humiliation l’oblige à un salutaire examen de conscience. Quelques jours plus tard, Jimmy se retrouve forcé de tenter un come‐back… .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : 8 Mile

German : 8 Mile

Italiano :

Espanol : 8 Mile

L’événement 8 Mile Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne