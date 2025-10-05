8° Salon du bien être Billère

8° Salon du bien être Billère dimanche 5 octobre 2025.

8° Salon du bien être

Halle bio de Billère Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Organisé par l’association billéroise L’Art de l’être.

L’événement réunira de nombreux exposants à la Halle bio et proposera des conférences. .

Halle bio de Billère Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 06 92

English : 8° Salon du bien être

German : 8° Salon du bien être

Italiano :

Espanol : 8° Salon du bien être

L’événement 8° Salon du bien être Billère a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pau