8 sekunden | avant-première avec Jean-Marie Vinclair Hérouville-Saint-Clair

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 23:30:00

Date(s) :

2025-09-12

Le film 8 Sekunden de Jean-Marie Vinclair retrace la quête du réalisateur pour comprendre le destin oublié de son aïeul, Raymond Vinclair, mort en martyr pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce documentaire mêle histoire familiale et mémoire collective. La projection est suivie d’une rencontre avec l

Quand le réalisateur Jean-Marie Vinclair filme, en 2005, le dévoilement de la plaque Raymond Vinclair sur une place désormais baptisée du nom de cet homme, c’est la stupéfaction pourquoi cet aïeul, mort en martyr en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, est-il inconnu au sein de sa propre famille ?

Quelques années plus tard, alors que le cinéaste est marié à une Allemande et père de deux garçons, le spectre de Raymond continue de le hanter, et l’énigme demeure. Parents et enfants s’engagent alors dans une quête pour renouer le fil de cette mémoire perdue.

L’avant-première est suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jean-Marie Vinclair et le producteur Martin Bertier, animée par Dominique Briand, historien agrégé et spécialiste des relations entre cinéma et Histoire.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Au Café du ciné

Dès 19h — Apéro convivial

En salle

20h30 — Avant-première

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur et le producteur

IN SITU, c’est le programme qui nous permet de découvrir les réalisateurs et réalisatrices ayant un lien fort avec notre territoire.

Jean-Marie Vinclair

Jean-Marie Vinclair est un cinéaste qui a réalisé plusieurs fictions et documentaires. Il explore particulièrement les questions de mémoire et de transmission à travers des personnages en situation d’errance ou de quête.

Après des études supérieures en art et en cinéma, il réalise en 1997 le court métrage En partance clandestine, avec la participation du cinéaste Atom Egoyan, sélectionné dans plusieurs festivals.

En 2003, il signe Le Nô vu d’ailleurs, un documentaire qui remporte deux prix au Festival du film sur l’art de Tokyo. Il poursuit en 2007 avec La Caméra interdite, un court métrage documentaire autobiographique qui reçoit le prix du public au Festival de Gonfreville-l’Orcher.

En 2013, il réalise My Sweet Hooligan, documentaire sur sa rencontre avec un jeune rocker anglais, programmé dans plusieurs salles. En 2016, à l’issue d’un travail de plus d’un an avec des adolescents, il présente les films Le Temps du regard et Contre-Jour.

Dans 8 Sekunden (8 secondes), son premier long métrage documentaire, Jean-Marie Vinclair explore la question du secret familial à travers un véritable parcours initiatique. .

4 Square du Théàtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 45 34 70 info@cafedesimages.fr

English : 8 sekunden | avant-première avec Jean-Marie Vinclair

Jean-Marie Vinclair’s film 8 Sekunden traces the director’s quest to understand the forgotten fate of his grandfather, Raymond Vinclair, who died as a martyr in the Second World War. This documentary blends family history and collective memory. The screening is followed by a meeting with the director

German : 8 sekunden | avant-première avec Jean-Marie Vinclair

Der Film 8 Sekunden von Jean-Marie Vinclair zeichnet die Suche des Regisseurs nach, das vergessene Schicksal seines Vorfahren Raymond Vinclair zu verstehen, der im Zweiten Weltkrieg als Märtyrer starb. In diesem Dokumentarfilm vermischen sich Familiengeschichte und kollektives Gedächtnis. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit dem Regisseur statt

Italiano :

Il film 8 Sekunden di Jean-Marie Vinclair ripercorre la ricerca del regista per comprendere il destino dimenticato di suo nonno, Raymond Vinclair, morto come martire durante la Seconda Guerra Mondiale. Il documentario unisce storia familiare e memoria collettiva. La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista

Espanol :

La película de Jean-Marie Vinclair 8 Sekunden narra la búsqueda del director para comprender el destino olvidado de su abuelo, Raymond Vinclair, que murió como mártir durante la Segunda Guerra Mundial. Este documental combina la historia familiar y la memoria colectiva. La proyección irá seguida de un encuentro con el director

