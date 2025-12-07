8 soirs par semaine Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Léopoldine HH / Le Théâtre Laval

8 soirs par semaine Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Léopoldine HH / Le Théâtre Laval dimanche 7 décembre 2025.

8 soirs par semaine Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Léopoldine HH / Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Théâtre, musique

Récit croisé et musical de deux expériences de tournées, un bijou de complicité artistique.

C’est d’abord une rencontre, sur un tournage, en 2020 Camille Chamoux et Vincent Dedienne deviennent amis puis vite inséparables. Un jour, ils réalisent qu’ils vont se retrouver tous deux en tournée dans l’ouest de la France et enchaîner huit dates en sept jours. Ils décident alors d’entamer une correspondance quotidienne sur leurs expériences d’interprètes solitaires.

Cette correspondance, où se lisent leurs doutes et leurs espoirs, ils la partagent aujourd’hui sur scène avec autant d’humour qu’une douce mélancolie. Au-delà des pensées sur le métier de comédien et ses solitudes, cet échange constitue aussi un précieux instantané de la France d’aujourd’hui, harmonieusement accompagné en chansons par l’artiste Léopoldine HH.

• Dimanche 7 décembre

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Tout public

• 29€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 26€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Theater, music

German :

Theater, Musik

Italiano :

Teatro, musica

Espanol :

Teatro, música

L’événement 8 soirs par semaine Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Léopoldine HH / Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME