80 ans après la fin de la guerre Chapelle de Planté 44750 QUILLY Quilly

80 ans après la fin de la guerre 20 et 21 septembre Chapelle de Planté 44750 QUILLY Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez participer au rallye de la ronde du patrimoine avec l’office de tourisme « Estuaire et Sillon »

Chapelle de Planté 44750 QUILLY CHAPELLE DE PLANTE QUILLY Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06.73.31.46.14 Planté est un site naturel, ouvert en permanence, qui mérite le détour et qui vous émerveillera tant les points d’intérêt sont multiples Chapelle du XV ème siècle, lavoir, sources, calcédoine, flore remarquable.

Présentation par les bénévoles de l’Histoire de la Chapelle et l’histoire du tableau « Reconnaissance 1945 »

Dictée pour petits et grands, ambiance décontractée. Prévoir stylo et support, Papier fourni Samedi et Dimanche de 15h00 à 17h00

Atelier de vannerie sauvage Dimanche de 10h00 à 12h00 Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Les amis de Planté