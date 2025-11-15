80 ans de la Maison Verdier ! Serres-Castet

80 ans de la Maison Verdier !

Une sortie idéale en famille ou entre amis, pour plonger au cœur du savoir-faire artisanal de la Maison Verdier. Journée placée sous le signe de la gourmandise et de la découverte. La Maison Verdier vous ouvre ses portes et vous propose de nombreuses animations ! Tables aromatiques et test à l’aveugle. Saurez-vous reconnaître les arômes cachés ? Un jeu sensoriel pour petits et grands ! Atelier fabrication de mendiants devenez chocolatier le temps de 10 à 15 minutes et repartez avec votre création (activité idéale pour les enfants plusieurs créneaux par heure). Dégustations gourmandes savourez nos chocolats et bonbons fabriqués sur place. Infographies & découverte des machines comprenez les secrets du métier de la fève au chocolat, les étapes de fabrication, les origines du cacao et les outils du chocolatier. Découvrez, sentez, goûtez, apprenez… Célébrez 80 ans de passion ! .

3 allées des Brannes Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

