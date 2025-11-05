80 ans de la PMI Maison landaise de la solidarité Saint-Vincent-de-Tyrosse

80 ans de la PMI

Maison landaise de la solidarité 4 Allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Portes Ouvertes à l’occasion des 80 ans de la Protection Maternelle et Infantile

Ateliers parents enfants et rencontre avec les professionnels du service

-9h accueil, café

-10h à 12h ateliers petite enfance .

Maison landaise de la solidarité 4 Allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 06 48 pmi.tyrosse@landes.fr

English : 80 ans de la PMI

Open House to celebrate 80 years of Maternal and Child Protection

German : 80 ans de la PMI

Offene Türen anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Mutter- und Kindschutzes

Italiano :

Giornata aperta per celebrare gli 80 anni della Protezione materna e infantile

Espanol : 80 ans de la PMI

Jornada de puertas abiertas para conmemorar los 80 años de Protección Materno-Infantil

L’événement 80 ans de la PMI Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-23 par OTI LAS