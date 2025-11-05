80 ans de la PMI Maison landaise de la solidarité Saint-Vincent-de-Tyrosse
80 ans de la PMI Maison landaise de la solidarité Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 5 novembre 2025.
80 ans de la PMI
Maison landaise de la solidarité 4 Allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Portes Ouvertes à l’occasion des 80 ans de la Protection Maternelle et Infantile
Ateliers parents enfants et rencontre avec les professionnels du service
-9h accueil, café
-10h à 12h ateliers petite enfance .
Maison landaise de la solidarité 4 Allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 06 48 pmi.tyrosse@landes.fr
English : 80 ans de la PMI
Open House to celebrate 80 years of Maternal and Child Protection
German : 80 ans de la PMI
Offene Türen anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Mutter- und Kindschutzes
Italiano :
Giornata aperta per celebrare gli 80 anni della Protezione materna e infantile
Espanol : 80 ans de la PMI
Jornada de puertas abiertas para conmemorar los 80 años de Protección Materno-Infantil
L’événement 80 ans de la PMI Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-23 par OTI LAS