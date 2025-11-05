80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse Maison Landaise de la Solidarité Saint-Vincent-de-Tyrosse

Maison Landaise de la Solidarité 4 allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Grandissons encore ensemble !

Portes ouvertes

-9h accueil, café

-10h à 12h ateliers petite enfance

Rencontre avec les professionnelles petite enfance et Centre de Santé Sexuelle .

Maison Landaise de la Solidarité 4 allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 06 48

English : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse

80 years of PMI

Let’s grow together again!

German : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse

80 Jahre PMI

Lassen Sie uns noch weiter zusammenwachsen!

Italiano :

80 anni di PMI

Cresciamo insieme!

Espanol : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse

80 años del PMI

Crezcamos juntos

