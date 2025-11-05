Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse Maison Landaise de la Solidarité Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi 5 novembre 2025.

Maison Landaise de la Solidarité 4 allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

80 ans de la PMI
Grandissons encore ensemble !
Portes ouvertes
-9h accueil, café
-10h à 12h ateliers petite enfance
Rencontre avec les professionnelles petite enfance et Centre de Santé Sexuelle   .

Maison Landaise de la Solidarité 4 allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 06 48 

English : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse

80 years of PMI
Let’s grow together again!

German : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse

80 Jahre PMI
Lassen Sie uns noch weiter zusammenwachsen!

Italiano :

80 anni di PMI
Cresciamo insieme!

Espanol : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse

80 años del PMI
Crezcamos juntos

