80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse Maison Landaise de la Solidarité Saint-Vincent-de-Tyrosse

80 ans de la PMI
Grandissons encore ensemble !
Portes ouvertes
-9h accueil, café
-10h à 12h ateliers petite enfance
Rencontre avec les professionnelles petite enfance et Centre de Santé Sexuelle .
Maison Landaise de la Solidarité 4 allée des Magnolias Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 06 48
English : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse
80 years of PMI
Let’s grow together again!
German : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse
80 Jahre PMI
Lassen Sie uns noch weiter zusammenwachsen!
Italiano :
80 anni di PMI
Cresciamo insieme!
Espanol : 80 ans de la PMI Saint Vincent de Tyrosse
80 años del PMI
Crezcamos juntos
