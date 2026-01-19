80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires La Châtre
80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires La Châtre samedi 7 mars 2026.
80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires
Salle d’honneur de la Mairie La Châtre Indre
Gratuit
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Femmes solidaires proposent une projection de film et une rencontre dans le cadre de la journée des Droits de la Femme et du projet Singulières
Dans le cadre du projet Singulière et de la Journée des Droits de la Femme, l’association Femmes Solidaires propose une projection de films ainsi que la présentation du livre 80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires .
Salle d’honneur de la Mairie La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire femmes.solidaires36400@orange.fr
English :
Femmes solidaires presents women’s testimonies on the occasion of Women’s Rights Day.
