80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires La Châtre

80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires

Salle d’honneur de la Mairie La Châtre Indre

Femmes solidaires proposent une projection de film et une rencontre dans le cadre de la journée des Droits de la Femme et du projet Singulières

Dans le cadre du projet Singulière et de la Journée des Droits de la Femme, l’association Femmes Solidaires propose une projection de films ainsi que la présentation du livre 80 ans de la vie des femmes, de l’UFF à Femmes Solidaires .

Salle d’honneur de la Mairie La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire femmes.solidaires36400@orange.fr

English :

Femmes solidaires presents women’s testimonies on the occasion of Women’s Rights Day.

