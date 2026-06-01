Ney

80 ans de l’AS Ney

Stade des Lilas, salle du Briska Ney Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

– 15h30 foot animation U7 U9.

– 16h foot en marchant.

– 16h45 match seniors/anciens.

– 18h30 cérémonie au Briska.

– 20h30 paella sur réservation 25 €.

Les matchs sont ouverts à tous. Pensez à prendre des affaires si vous souhaitez participer ! .

Stade des Lilas, salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 79 32 56

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English : 80 ans de l’AS Ney

L’événement 80 ans de l’AS Ney Ney a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA