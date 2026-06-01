80 ans de l’AS Ney Ney
80 ans de l’AS Ney Ney samedi 27 juin 2026.
Ney
80 ans de l’AS Ney
Stade des Lilas, salle du Briska Ney Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
– 15h30 foot animation U7 U9.
– 16h foot en marchant.
– 16h45 match seniors/anciens.
– 18h30 cérémonie au Briska.
– 20h30 paella sur réservation 25 €.
Les matchs sont ouverts à tous. Pensez à prendre des affaires si vous souhaitez participer ! .
Stade des Lilas, salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 79 32 56
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English : 80 ans de l’AS Ney
L’événement 80 ans de l’AS Ney Ney a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA