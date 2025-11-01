80 ans de l’USO Basket La Moutète Orthez

80 ans de l'USO Basket La Moutète Orthez samedi 1 novembre 2025.

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Apéritif suivi d’un repas traiteur animé par la banda d’Orthez.

Retrouvailles, souvenirs, échange, partage seront les maîtres mots de cette belle journée, où le mélange des générations sera la clé d’un événement réussi.

18h soirée conviviale avec tapas/grillades animé par DJ Noa. .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques +33 6 17 66 64 78 80ans@usobasket.fr

