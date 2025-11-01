80 ans de l’USO Basket La Moutète Orthez
80 ans de l'USO Basket La Moutète Orthez samedi 1 novembre 2025.
80 ans de l’USO Basket
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Apéritif suivi d’un repas traiteur animé par la banda d’Orthez.
Retrouvailles, souvenirs, échange, partage seront les maîtres mots de cette belle journée, où le mélange des générations sera la clé d’un événement réussi.
18h soirée conviviale avec tapas/grillades animé par DJ Noa. .
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 66 64 78 80ans@usobasket.fr
