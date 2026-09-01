80 ans de passion- AS Billezois Stade municipal Billezois

Informations pratiques

Billezois

80 ans de passion- AS Billezois

Stade municipal 6 rue du Ponsut Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’AS Billezois fête ses 80 ans de club! Pour l’occasion le club a le plaisir de vous convier le 19 septembre à une journée exceptionnelle. Rétrospective 80 ans d’histoire, match de gala, repas convivial et soirée festive au programme.

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Stade municipal 6 rue du Ponsut Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 62 36 72

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English :

AS Billezois is celebrating its 80th anniversary! To mark the occasion, the club is pleased to invite you to an exceptional day on September 19. The program includes a retrospective on 80 years of history, an exhibition match, a friendly meal, and a festive evening.

L’événement 80 ans de passion- AS Billezois Billezois a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Lapalisse