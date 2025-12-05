80 ans de Peuple et Culture : la culture peut-elle encore changer le monde ? La Maison des Métallos Paris

En 1945, Peuple et Culture naissait avec une ambition claire : transformer le monde par la culture. 80 ans plus tard, cette question reste brûlante : l’autonomie des actions culturelles et artistiques face aux pouvoirs politique et économique est-elle encore possible ?

Pour clore son cycle anniversaire, Peuple et Culture organise une journée d’échanges, d’ateliers et de débats à la Maison des métallos. Au programme :

Des ateliers pour explorer des modèles inspirants, comme l’Éducation permanente en Belgique ou l’hospitalité linguistique.

Une table-ronde avec des intervenant·e·s de premier plan : Jean de Munck (philosophe et sociologue), Alice Vivier (Maison des Métallos) et Viviane Aquilin (Iskra).

Un temps informel pour prolonger les discussions et célébrer ensemble.

Une occasion unique de dialoguer avec l’histoire, confronter les pratiques et imaginer l’avenir de l’éducation populaire.

Une journée pour célébrer 80 ans d'éducation populaire et repenser l'autonomie culturelle face aux pouvoirs.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.peuple-et-culture.org/agenda/autonomie-dimension-culturelle