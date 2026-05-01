80 ans de solidarité Secours Catholique Val-de-Scie
80 ans de solidarité Secours Catholique Val-de-Scie samedi 16 mai 2026.
Val-de-Scie
80 ans de solidarité Secours Catholique
252 Route d’Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez vivre le grand évènement anniversaire des 80 ans de solidarité du Secours Catholique de Val-de-Scie/Tôtes !
Au programme vente de vêtements, chaussures, linge de maison, livres, jouets…
Un verre de l’amitié sera offert à tout visiteur. .
252 Route d’Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 42 12 72 vdstotes@secours-catholique.org
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English : 80 ans de solidarité Secours Catholique
L’événement 80 ans de solidarité Secours Catholique Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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