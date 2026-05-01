Val-de-Scie

80 ans de solidarité Secours Catholique

252 Route d’Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez vivre le grand évènement anniversaire des 80 ans de solidarité du Secours Catholique de Val-de-Scie/Tôtes !

Au programme vente de vêtements, chaussures, linge de maison, livres, jouets…

Un verre de l’amitié sera offert à tout visiteur. .

252 Route d’Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 42 12 72 vdstotes@secours-catholique.org

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English : 80 ans de solidarité Secours Catholique

L’événement 80 ans de solidarité Secours Catholique Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux