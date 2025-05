80 ans des Cadets de Cadillac-Béguey – Place de la République Cadillac-sur-Garonne, 24 mai 2025 10:00, Cadillac-sur-Garonne.

Gironde

80 ans des Cadets de Cadillac-Béguey Place de la République Halle Cadillac-sur-Garonne Gironde

Gratuit

2025-05-24 10:00:00

2025-05-24

L’association des Cadets et Cadettes de Cadillac-Béguey se retrouve pour fêter leur anniversaire. Tous les anciens membres sont invités à se joindre aux festivités.

à 10h rassemblement sous la halle suivi d’une aubade des Cadets et Cadettes,

à 10h30 discours et remises de médailles à la mairie de Cadillac suivis d’un vin d’honneur offert par la mairie

à 17h défilé dans les rues de Rions avec une représentation des majorettes et dépôt de gerbes aux monuments aux morts

18h discours de M. le Maire de Rions suivi d’un vin d’honneur pour clôturer cette journée. .

Place de la République Halle

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

