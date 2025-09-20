800 ans du Concile Cathare de Pieusse Mairie de Pieusse Pieusse

800 ans du Concile Cathare de Pieusse Mairie de Pieusse Pieusse samedi 20 septembre 2025.

800 ans du Concile Cathare de Pieusse Samedi 20 septembre, 09h30 Mairie de Pieusse Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Les 800 ans du concile cathare de Pieusse

Journée découverte autour du catharisme et de la croisade albigeoise.

Au programme : conférences, visite guidée, découverte du village et vente de livres.

Librairie avec ouvrages sur le catharisme

Restauration sur place

Mairie de Pieusse Mairie, 11300 Pieusse Pieusse 11300 Aude Occitanie parking derriere la mairie

Journées européennes du patrimoine 2025

© DR