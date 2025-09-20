800 ans du Concile Cathare de Pieusse Mairie de Pieusse Pieusse
800 ans du Concile Cathare de Pieusse Mairie de Pieusse Pieusse samedi 20 septembre 2025.
800 ans du Concile Cathare de Pieusse Samedi 20 septembre, 09h30 Mairie de Pieusse Aude
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00
Les 800 ans du concile cathare de Pieusse
Journée découverte autour du catharisme et de la croisade albigeoise.
Au programme : conférences, visite guidée, découverte du village et vente de livres.
Librairie avec ouvrages sur le catharisme
Restauration sur place
Mairie de Pieusse Mairie, 11300 Pieusse Pieusse 11300 Aude Occitanie parking derriere la mairie
Journées européennes du patrimoine 2025
© DR