800 ANS SUR 800 MÈTRES Fécamp

10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime
Début : 2026-04-21 15:00:00
Parcours familial pour petits et grands
Rendez-vous Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.
Tarifs 7 €, 5 €, gratuité pour les de 18 ans.
Une diversité de styles ! De façades en toitures, de matériaux en techniques, venez parcourir l’évolution parfois étonnante de l’architecture locale !
Prêts pour un voyage temporel à portée de semelles ? .
10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96
