800 ANS SUR 800 MÈTRES

10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Parcours familial pour petits et grands

Rendez-vous Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.

Tarifs 7 €, 5 €, gratuité pour les de 18 ans.

Une diversité de styles ! De façades en toitures, de matériaux en techniques, venez parcourir l’évolution parfois étonnante de l’architecture locale !

Prêts pour un voyage temporel à portée de semelles ? .

10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 800 ANS SUR 800 MÈTRES

L’événement 800 ANS SUR 800 MÈTRES Fécamp a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp