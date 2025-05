80e anniversaire de la libération : rencontre – Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet, 10 mai 2025, Vezin-le-Coquet.

80e anniversaire de la libération : rencontre Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet Samedi 10 mai, 10h30

Monsieur GILMET, est l’un des rares témoins de la Libération de Vezin. Auteur des chroniques Vezinoises sur cette période de guerre, il partagera ses souvenirs.

Rencontre avec Monsieur GILMET.

——————————-

Il est l’un des rares témoins de la Libération de Vezin. Auteur des chroniques Vezinoises sur cette période de guerre, il donnera une interview. Il sera notamment questionné par les élus du conseil municipal des enfants qui ont d’ailleurs enregistré des podcasts à partir de ses écrits.www.ville-vezinlecoquet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-10T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-10T12:00:00.000+02:00

1

http://www.ville-vezinlecoquet.fr

Médiathèque le Tempo 11 Contour de l’église , 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine