80e Concours de Genève – Concert Lauréat·es, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

80e Concours de Genève – Concert Lauréat·es Samedi 14 novembre, 17h30 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T17:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T17:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00

Retrouvez nos lauréats Brian Isaacs (1er Prix ex aequo Alto 2025) et le Quatuor Elmire (2e Prix 2023) dans l’atmosphère intime et privilégiée du Temple de Jussy. Au programme, le Quintette de Beethoven ainsi que deux autres œuvres. En partenariat avec Les Concerts de Jussy.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesconcertsdejussy.ch/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.concoursgeneve.ch/section/evenements/billetterie/all »}]

L’Association Les Concerts de Jussy accueille le Quatuor Elmire (2e Prix 2023) et l’altiste Brian Isaacs (1er Prix ex aequo 2025) pour un concert dans une atmosphère intime et privilégiée.

© CÉDRIC WIDMER