80e Concours de Genève – Concert Lauréat·es, Les Salons, Genève

Informations pratiques

80e Concours de Genève – Concert Lauréat·es Dimanche 15 novembre, 17h00 Les Salons

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00

Retrouvez nos lauréats Brian Isaacs (1er Prix ex aequo Alto 2025) et le Quatuor Elmire (2e Prix 2023) dans un concert de clôture offert par l’Institut National Genevois (INGE). Au programme, le Quintette de Beethoven ainsi que deux autres œuvres.

Les Salons Rue Jean-François-BARTHOLONI 6, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 808 01 01 http://www.les-salons.ch [{« type »: « link », « value »: « https://inge.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/les-salons/

Concert de clôture du Concours de Genève, offert par l’Institut National Genevois, réunissant le Quatuor Elmire (2e Prix 2023) et l’altiste Brian Isaacs (1er Prix ex aequo 2025).

© CÉDRIC WIDMER